Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu, panik anı kamerada Hatay’ın Payas ilçesinde iş makinası operatörü, yıkımını gerçekleştirdiği 2 katlı binanın altında kalmaktan son anda kuruldu. Yaşanan panikse cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Hatay şehrinde meydana gelen depremin yol açtığı hasarların onarımında önemli bir aşamaya gelindi.

Payas ilçesinde bulunan itfaiye amirliği binası da ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

İş makinası operatörü, yıkılan binanın altında kalıyordu

Yıkım sürecinde, iş makinası 2 katlı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu, bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Operatörün hızlı manevrası sayesinde olası bir felaket önlendi, ancak yıkım sonrasında iş makinasında maddi hasar meydana geldi.

Depremin yarattığı zorlukları aşma sürecinde yaşanan bu olay, hem güvenlik hem de inşaat çalışmalarının hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)