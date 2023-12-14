Yozgat'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 1 kişi öldü Yozgat'ta kontrolden çıkan kamyonetin ormanlık alana devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

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İHA

Yozgat merkez Çamlık Milli Parkı mevkisinde kontrolden çıkan K.O. idaresindeki kamyonet ormanlık alana devrildi.

Kazada kamyonet içerisinde bulunan H.N.Z. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ile H.S. ve E.D. ise yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağılık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)