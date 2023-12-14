İHA
Yozgat merkez Çamlık Milli Parkı mevkisinde kontrolden çıkan K.O. idaresindeki kamyonet ormanlık alana devrildi.
Kazada kamyonet içerisinde bulunan H.N.Z. olay yerinde hayatını kaybederken sürücü ile H.S. ve E.D. ise yaralandı.
Soruşturma başlatıldı
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağılık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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