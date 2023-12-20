Yozgat’ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
İHA

Yozgat-Ankara karayolu Kuyumcu köyü yakınlarında O.Y. idaresindeki tır hatalı U dönüşü yaptığı sırada, arkadan gelen G.C. idaresindeki otomobil duramayarak tıra yandan, A.T. idaresindeki otomobil ise otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)