Yunan unsurları, motorunu çıkardıkları bot ile 52 göçmeni ölüme terk etti

Yunan unsurları, motorunu çıkardıkları bot ile 52 göçmeni ölüme terk etti

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca motoru alınarak Türk sularına itilen lastik bottaki 52 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz pazar günü saat 05.00 sıralarında Foça açıklarında, denizin ortasında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

1'i hamile, 8'i çocuk 52 göçmen kurtarıldı

Bölgeye sevk edilen Türk Sahil Güvenlik Gemisi, Aslan Burnu açıklarında bulunan lastik bota ulaştı. Göçmenler arasında 5’i Eritreli, 20’si Yemenli toplam 25 kadın, 1’i Eritreli 7’si Yemenli toplam 8 çocuk olduğu Eritreli kadınlardan birinin 3 aylık hamile olduğu tespit edildi.

Botlarının motorunu çıkarıp ölüme terk ettiler

DHA'nın haberine göre; karaya çıkartılan göçmenlerin; Yunan unsurlarının botlarının motorunu, üzerlerindeki para ve değerli eşyaları alarak kendilerini denize bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve işlemleri halen devam eden göçmenlerin İzmir İl Göç İdaresi’ne gönderileceği açıklandı.