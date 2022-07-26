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    Yunan unsurlarının geri ittiği 48 kaçak kurtarıldı

    İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği 48 kaçak, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.
    • 26.07.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 16:26
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    Yunan unsurlarının geri ittiği 48 kaçak kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, Foça Aslanburnu açıklarında kaçakların olduğu ihbarı yapıldı.

    Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, can salları içinde 48 kaçak göçmenin bulunduğu tespit etti.

    Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı kaçak göçmenler, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

    "Bize vurup, telefonlarımızı, paralarımızı aldılar"

    Kurtarılanlardan Mustafa Muhammed Adem, "Yemenliyim. Yunanistan'a geçmek istiyorduk ama yakalandık. Bize vurup, telefonlarımızı, paralarımızı aldılar. Aramızda kadınlar ve çocuklar var. Bizi can salıyla denize bıraktılar. Botun motorunu, yakıtını aldılar. Sonrasında Türk Sahil Güvenliği bizi kurtarıp, buraya getirdi." dedi.

    Yemen, Eritre ve Somali uyruklular

    Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kaçak göçmenlerin Yemen, Eritre ve Somali uyruklu oldukları belirlendi.

    DHA'nın haberine göre, sorgu ve sağlık muayeneleri devam eden kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.

    Yunan unsurlarının geri ittiği 48 kaçak kurtarıldı #1

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