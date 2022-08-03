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    Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, doğum yaptı

    Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerek Avrupa'gitmek için yolla çıkan bottaki hamile göçmen, Yunan unsurları tarafından geri itildi. Bunun sonucunda çaresiz kadın, nehrin ortasında doğum yaptı.
    • 03.08.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 11:11
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    Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, doğum yaptı

    Edirne’de Meriç Nehri açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin arasında bulunan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai, nehrin ortasında botta doğum yaptı.

    Dalgalarla sürüklenen bottaki göçmenler, Türk sınır birliği askerleri tarafından kurtarıldı.

    Öte yandan doğum yapan çaresiz kadın ve bebeği, kıyıya getirildi.

    Anne ve bebek hastaneye kaldırıldı

    Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden Süheyla Rizai ve bebeği Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Anne ve bebeğin durumları iyi

    İHA'nın haberine göre; burada yapılan kontrollerin ardından anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

    Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, doğum yaptı VİDEO

    Yunanistan ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, doğum yaptı #1

    Yunanistan ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, doğum yaptı #2

    Yunanistan ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, doğum yaptı #3


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