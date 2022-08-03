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- Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, doğum yaptı
Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, doğum yaptı
Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerek Avrupa'gitmek için yolla çıkan bottaki hamile göçmen, Yunan unsurları tarafından geri itildi. Bunun sonucunda çaresiz kadın, nehrin ortasında doğum yaptı.
- 03.08.2022 - 10:13
- Güncelleme : 03.08.2022 - 11:11
Edirne’de Meriç Nehri açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin arasında bulunan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai, nehrin ortasında botta doğum yaptı.
Dalgalarla sürüklenen bottaki göçmenler, Türk sınır birliği askerleri tarafından kurtarıldı.
Öte yandan doğum yapan çaresiz kadın ve bebeği, kıyıya getirildi.
Anne ve bebek hastaneye kaldırıldı
Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden Süheyla Rizai ve bebeği Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anne ve bebeğin durumları iyi
İHA'nın haberine göre; burada yapılan kontrollerin ardından anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.
Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, doğum yaptı VİDEO