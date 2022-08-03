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Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, doğum yaptı

Yunanistan'ın geri ittiği bottaki hamile göçmen, doğum yaptı

Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerek Avrupa'gitmek için yolla çıkan bottaki hamile göçmen, Yunan unsurları tarafından geri itildi. Bunun sonucunda çaresiz kadın, nehrin ortasında doğum yaptı.