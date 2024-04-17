Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, Yunan unsurlarınca lastik bottaki motorları sökülüp ölüme terk edildi. Kaçak göçmenleri, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

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İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenler, umut dolu bir yolculuğa çıktı. Ancak Midilli'ye yaklaştıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldular.

Motoru söküp ölüme terk ettiler

Duraklatılan lastik botun motoru sökülerek Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri Türk kara sularına geri itti. Bu acımasız müdahale, göçmenleri ölüme terk etmek anlamına geliyordu.

Sahil Güvenlik, çaresizce bekleyen 16 göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-61' ile Sahil Güvenlik Botu 'KB-4304' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 16 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, 4'ü çocuk 16 kaçak göçmenin lastik bottaki motorunun söküldüğü ve deniz ortasında yağmur altında mahsur kaldığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)