Yusufeli Barajı nedeniyle evlerinden ayrılan vatandaşlar, yeni evlerine kavuştu

Yusufeli Barajı nedeniyle ile köyleri taşınan vatandaşlar, lüks villaları andıran köy evlerine kavuştu.

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle, birçok bölgenin sular altında kalacak olması vatandaşları evlerinden ayrılmak zorunda bıraktı.

İlçe merkezinin yanı sıra, 7 köyde baraj suların kısmen etkisi altında.

Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı’nda su tutma işlemi öncesi, 7 köyün taşınma işlemleri için çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşlar evlerine kavuştu

İHA’nın haberine göre; baraj sularından 52 hanesi etkilenen İşhan köyünde çalışmalar sona erdi.

Vatandaşlar, lüks villaları andıran köy evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ailelere ziyarette bulundu.

“Evler çok güzel olmuş”

Artvin Valili Yılmaz Doruk burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Peşin ödeme gücü olmayanlar 20 senelik ödeme seçeneğini tercih edebilir. İlk 5 sene ödeme yapılmayacak. O zaman çok çok daha uygun olacak. Bazen vatandaşımız peşin ödeyeyim tapumu alayım diye düşündüğü için o parayı toplamada zorlanıyor. Böyle durumlarda önerimiz 20 senelik ödeme sürecini tercih etmeleri. Vatandaşımız için getirilecek kolaylık bizi de çok mutlu ediyor. İnşallah birlik beraberlikle olan sorunları çözeriz. Evler pahalı değil ama bazen vatandaşımızın ödeme gücü yetmeyebiliyor. Evler çok güzel olmuş. Vatandaşlarımız daha da güzelleştirecektir.”