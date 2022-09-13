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    Zeytin Dalı bölgesinde 3 asker yaralandı

    Suriye’nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 asker yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 13:39
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    Zeytin Dalı bölgesinde 3 asker yaralandı

    Suriye’deki Zeytin Dalı Hareket bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine saldırı düzenlendi.

    Saldırıda yaralanan 3 asker, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

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