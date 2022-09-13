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- Zeytin Dalı bölgesinde 3 asker yaralandı
Zeytin Dalı bölgesinde 3 asker yaralandı
Suriye’nin Tel Rıfat kırsalından Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 asker yaralandı.
- Haber Merkezi
- 13.09.2022 - 13:26
- Güncelleme : 13.09.2022 - 13:39
Suriye’deki Zeytin Dalı Hareket bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan 3 asker, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.