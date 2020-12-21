Zeytinburnu'nda abdest alma bahanesiyle mescide gelen hırsız, burada abdest alan Kutbettin Kandemir'in askıda asılı ceketinden 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'ndeki mescitte meydana gelen olayda, Kutbettin Kandemir ödeme yapacağı için bankadan bir miktar para çekti.

Ödeme yapmadan önce namaz kılmak isteyen Kandemir, abdest almak için bir mescide girdi.

CEKETİNİ ASTI

Abdest aldığı sırada içeriye giren hırsız, abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp Kandemir'in askıda asılı olan ceketinin yanına astı.

PARAYI ALDI

O sırada hırsız kendi ceketinin cebini karıştırıyormuş gibi yapıp, el çabukluğuyla Kutbettin Kandemir'in ceketinden 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Zeytinburnu'nda abdest alan şahsın 10 bin lirası çalındı VİDEO

Parasının çalındığını fark eden Kandemir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mescidin kameralarını inceleyerek, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.













