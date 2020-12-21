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- Zeytinburnu'nda abdest alan şahsın 10 bin lirası çalındı
Zeytinburnu'nda abdest alan şahsın 10 bin lirası çalındı
- DHA
- 21.12.2020 - 13:49
- Güncelleme : 21.12.2020 - 14:24
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'ndeki mescitte meydana gelen olayda, Kutbettin Kandemir ödeme yapacağı için bankadan bir miktar para çekti.
Ödeme yapmadan önce namaz kılmak isteyen Kandemir, abdest almak için bir mescide girdi.
CEKETİNİ ASTI
Abdest aldığı sırada içeriye giren hırsız, abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp Kandemir'in askıda asılı olan ceketinin yanına astı.
PARAYI ALDI
O sırada hırsız kendi ceketinin cebini karıştırıyormuş gibi yapıp, el çabukluğuyla Kutbettin Kandemir'in ceketinden 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.
Zeytinburnu'nda abdest alan şahsın 10 bin lirası çalındı VİDEO
Parasının çalındığını fark eden Kandemir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mescidin kameralarını inceleyerek, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.