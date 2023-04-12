Anaokulu ve kreşlerde şiddet manzaraları yaşanmaya devam ediyor...
Ekiplerin tüm mücadelelerine karşılık bir yeni olay daha yaşandı.
Bu kez olayın yeri İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi oldu.
Zeytinburnu'nda özel kreşte 23 aylık kız çocuğunu darbettikleri iddiasıyla haklarında "kasten yaralama’ suçundan 2 öğretmene dava açıldı.
Sürecin devam ettiği davada 2 öğretmene, 1 yıldan 4 yıl 6 aya kadar cezası talep edildi.
Dava karara bağlandı
Sanık öğretmenler Y.C. ve E. Y. G.'nin yargılandıkları dava karara bağlandı.
Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Y.C. ve E. Y. G. hazır bulundu.
Duruşmaya müşteki S.A. ve taraf avukatları katıldı.
Hakim, raporu hazırlayan çocuk gelişim uzmanı Yaren Alazık ise duruşmaya katıldı.
Öğretmenler kurallara aykırı değil
Sanık avukatı, çocuk gelişim uzmanı tarafından hazırlanan raporu mahkemeye sundu.
Hazırlanan raporda, öğretmen veya eğitimcilerin çocuklara herhangi bir şiddet eyleminin bulunmadığı ve uygulamalarında uzmanlık alanı çerçevesine uygun olduğu belirtildi.
Raporda, incelenen görüntü çerçevesinde, çocukların yüzlerinin tülbentle örtülmesinin uykuya geçişte dış etkenleri azaltmak ve uykuya geçişi sağlamak olduğu ve bunun uygulanan bir sistem olduğu değerlendirildi.
Raporda, kötü muamele kastının bulunmadığına ve çocuk bakım alanındaki öğretilerine ve kurallarına aykırı olmadığına değinildi.
"Benim kızım görüntülerde haykıra haykıra ağlıyor"
Müşteki S.A. beyanında şu ifadelere yer verdi:
Kendisi de bir anne, ben okula kızımın uyku problemi var demiştim. Kendisi evde çocuğunun yüzünü tülbent ya da çarşafla kapatıp uyutuyor mu? Ağlayan çocuğunu zorla uyutuyor mu? Benim kızım görüntülerde haykıra haykıra ağlıyor. Şu an burada ağlamadığını söylüyorlar, yazık.
Beraatini talep etti
Sanık Yasemin Canbaş son sözünde, kötü muamelede bulunmadığı ve beraatini talep ettiğini belirtti.
Öğretmenler beraat etti
Hakim, sanıkların atılı suçu kabul etmemesi, görgü tanıklarının sanıklarının suç kastıyla hareket etmediklerini örtülen tülbentin örtülme sebebine ilişkin dosya çerçevesinde mağdura kötü muamele veya suç işleme kastında olmadığına karar verdi.
Hakim, uykuya geçmesi gereken mağdurun dış etkenlerden muhafaza edilmesi amacıyla örtüldüğüne ve sanıkların suç kastıyla hareket ettiklerine dair dosyada her şüpheden uzak her iki sanığın ayrı ayrı beraatine hükmetti.
"Küçük çocuğun ayağından tutarak uyuttular"
Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, şu ifadelere yer verilmişti:
S. A.'nın kızının Zeytinburnu'nda bulunan bakımevine gittiğine, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğunu gördüğüne, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verilmiştir.
İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumunun raporunda, Ö. D. A.'nın hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının bildirildiği aktarılmıştır.
Bilirkişi tarafından incelenen kreşe ait CD görüntülerinde, görevli olduğu düşünülen şahısların küçük kız çocuğunu ayağından sallarken küçük çocuğun ayağından tuttukları, bu şekilde salladıkları ancak çocuğun uyumadığı çocuğa kızar vaziyette oldukları ve yastık ile birlikte çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları, sonrasında çocuğu hızlıca sağa sola salladıkları elini ve ayaklarını tuttukları, her iki bayan şahsında çocuğa kızdıkları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri anlaşılmıştır.
Cumhuriyet savcısı, sanıklar için ‘kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulundu.