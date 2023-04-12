Zeytinburnun'da anaokulunda darptan yargılanan 2 öğretmen beraat etti Bir anaokulunda öğrencileri uyuturken örtüyle yüzlerinin örtülmesine ilişkin darp iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 2 öğretmenin, yönetmeliğe aykırı olmadığı ifade edilerek beraatlerine karar verildi.

İHA

Anaokulu ve kreşlerde şiddet manzaraları yaşanmaya devam ediyor...

Ekiplerin tüm mücadelelerine karşılık bir yeni olay daha yaşandı.

Bu kez olayın yeri İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi oldu.

Zeytinburnu'nda özel kreşte 23 aylık kız çocuğunu darbettikleri iddiasıyla haklarında "kasten yaralama’ suçundan 2 öğretmene dava açıldı.

Sürecin devam ettiği davada 2 öğretmene, 1 yıldan 4 yıl 6 aya kadar cezası talep edildi.

Dava karara bağlandı

Sanık öğretmenler Y.C. ve E. Y. G.'nin yargılandıkları dava karara bağlandı.

Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Y.C. ve E. Y. G. hazır bulundu.

Duruşmaya müşteki S.A. ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, raporu hazırlayan çocuk gelişim uzmanı Yaren Alazık ise duruşmaya katıldı.

Öğretmenler kurallara aykırı değil

Sanık avukatı, çocuk gelişim uzmanı tarafından hazırlanan raporu mahkemeye sundu.

Hazırlanan raporda, öğretmen veya eğitimcilerin çocuklara herhangi bir şiddet eyleminin bulunmadığı ve uygulamalarında uzmanlık alanı çerçevesine uygun olduğu belirtildi.

Raporda, incelenen görüntü çerçevesinde, çocukların yüzlerinin tülbentle örtülmesinin uykuya geçişte dış etkenleri azaltmak ve uykuya geçişi sağlamak olduğu ve bunun uygulanan bir sistem olduğu değerlendirildi.

Raporda, kötü muamele kastının bulunmadığına ve çocuk bakım alanındaki öğretilerine ve kurallarına aykırı olmadığına değinildi.

"Benim kızım görüntülerde haykıra haykıra ağlıyor"

Müşteki S.A. beyanında şu ifadelere yer verdi:

Kendisi de bir anne, ben okula kızımın uyku problemi var demiştim. Kendisi evde çocuğunun yüzünü tülbent ya da çarşafla kapatıp uyutuyor mu? Ağlayan çocuğunu zorla uyutuyor mu? Benim kızım görüntülerde haykıra haykıra ağlıyor. Şu an burada ağlamadığını söylüyorlar, yazık.

Beraatini talep etti

Sanık Yasemin Canbaş son sözünde, kötü muamelede bulunmadığı ve beraatini talep ettiğini belirtti.

Öğretmenler beraat etti

Hakim, sanıkların atılı suçu kabul etmemesi, görgü tanıklarının sanıklarının suç kastıyla hareket etmediklerini örtülen tülbentin örtülme sebebine ilişkin dosya çerçevesinde mağdura kötü muamele veya suç işleme kastında olmadığına karar verdi.

Hakim, uykuya geçmesi gereken mağdurun dış etkenlerden muhafaza edilmesi amacıyla örtüldüğüne ve sanıkların suç kastıyla hareket ettiklerine dair dosyada her şüpheden uzak her iki sanığın ayrı ayrı beraatine hükmetti.

"Küçük çocuğun ayağından tutarak uyuttular"

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, şu ifadelere yer verilmişti: