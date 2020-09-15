Perde mağazası önünden çalınan otomobil, parçalanmış bir şekilde Sultangazi’de bulundu.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi’ne gelen kamyonetli 4 şüpheli, bir perde mağazasının önünde bulunan otomobili gözüne kestirdi.

ÇALIP, KAÇTILAR

Şüphelilerden biri otomobilin kelebek camını kırarak içine girdi. Diğer şüpheliler de etrafı gözledi. Kısa süre içerisinde otomobili çalıştırmayı başaran şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Zeytinburnu’nda çaldıkları otomobili söküp bıraktılar

ARAÇ SAHİBİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Sabah çalıştığı mağazaya geldiğinde otomobilinin çalındığını fark eden Mehmet Akdağ, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, otomobili ve şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Çalınan otomobil, Sultangazi’de bir sokakta her tarafı sökülmüş şekilde bulundu. Şüpheliler ise kayıplara karıştı.





"TORPİDOSUNA KADAR SÖKMÜŞLER"

Sökülen otomobilini tamir eden Mehmet Akdağ, "Sabah mağazaya geldiğimde aracımın burada olmadığını öğrendim. Çekicileri aradım. Aracımın çekilmediğini söylediler. Kameraya baktık. Sabah saat 06.00 civarında kamyon tarzı bir araçla önünü kapatıp siper ediyorlar. Çalıyorlar. Akşamında aracı bulduk ama aracın üstünde jantına kadar her şeyi çalmışlar. Torpidosuna kadar sökmüşler. Hiçbir şeyini bulamadık. Şu an araştırıyoruz. Tekrar toplamaya başladık. Bu kadar yapabildik. Bütün orijinal parçaları söküldü. Şu an içinde hiçbir şeyi yok" dedi.



