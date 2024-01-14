Zeytinburnu'nda düğün konvoyu yolu kapattı! Etrafa para saçtı Otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapattı. Yüksek sesle müzik açarak oynayan gruptan biri, minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Asker eğlenceleri ve düğün törenlerinde sık sık tehlikeye davetiye çıkarılıyor.

Gençlerden oluşan grup, silahlarıyla kendi canlarını ve başkalarının canlarını hiçe sayıyor.

Kimi zaman ölümle ve ağır yaralanmalara sebep olan eğlence anlayışı, ne yazık ki caydırıcı olmuyor.

Yolu trafiğe kapattılar

İstanbul'da Zeytinburnu Abay Caddesi'nde, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, yolu trafiğe kapattı.

Yolun ortasında oynadılar

Grup yüksek sesle müzik açarak yolun ortasında oynadı.

Konvoydan biri minibüsün üzerine çıkarak oynamaya devam etti.

5 lira saçtı

Minibüs üzerindeki kişi bir süre sonra cebinden çıkardığı 5 liralık banknotları havaya saçtı.

Etrafa aldırış etmediler

Cadde üzerinde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binerek ayrıldı.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)