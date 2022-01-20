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    Zeytinburnu’nda husumetlisine kurşun yağdırdı

    Husumetli olduğu kişinin sokakta önünü keserek silahla bacağından yaralayan saldırgan olay yerinden kaçarken, O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 20.01.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 13:45
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    Zeytinburnu’nda husumetlisine kurşun yağdırdı

    İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde iddiaya göre bir kişi, daha önce husumet yaşadığı kişinin sokakta önünü kesti.

    Sözlü olarak başlayan tartışma sonunda saldırgan, önünü kestiği kişiye 4 el ateş attı.

    KURŞUN BİR KİŞİYİ BACAĞINDAN YARALADI

    Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet etmesi sonucu bir kişi bacağından yaralandı.

    YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Zeytinburnu’nda husumetlisine kurşun yağdırdı VİDEO

    Zeytinburnu’nda husumetlisine kurşun yağdırdı #1

    Zeytinburnu’nda husumetlisine kurşun yağdırdı #2

    Zeytinburnu’nda husumetlisine kurşun yağdırdı #3

    Zeytinburnu’nda husumetlisine kurşun yağdırdı #4


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