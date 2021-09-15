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Zeytinburnu’nda kadın cinayeti
Zeytinburnu’nda bir kadın, sokak ortasında tartıştığı adam tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.
- İHA
- 15.09.2021 - 02:38
Zeytinburnu Yeşiltepe mahallesi Taş Cami sokakta, tartışmaya başlayan genç bir adam ile kadının konuşması hararetlenmeye başladı.
Adam, belindeki bıçağı çıkararak kadına saldırdı ve vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçakladı.
Kadın kanlar içinde yere yığılırken kadını bıçaklayan adam ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.
HASTANEYE KALDIRILAN KADIN KURTARILAMADI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.