Trafikte tehlikeli hareketler yapan kamyonet şoförü, hafif ticari araç sürücüsü tarafından uyarılınca deliye döndü ve sürücüye saldırıp aracın camlarını yumrukladı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Eski Ambarlar mevkiinde hafif ticari araç sürücüsü, seyir halinde tehlikeli hareketler yapan kamyonet şoförünü uyardı.

Bunun üzerine sinirlenen kamyonet şoförü, kendisini uyaran sürücüyü durdurmak için takip etmeye başladı.

Kovalamaca sonunda kamyon şoförü, aracın önünde kırıp durdurmak isterken bariyerlere çarptı.

Camları yumrukladı

İHA'nın haberine göre; uyarı üzerine deliye dönen şoför, aracın yanına gelerek camları yumrukladı.

Zeytinburnu’nda kaza yapan şoför, araç sürücüsüne saldırdı