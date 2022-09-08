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    Zeytinburnu’nda sahipli pitbull, uyuyan kediyi parçaladı

    Ağızlık takılmadan gezdirilen pitbull, ağaç kenarında uyuyanken kediye saldırdı. 15 dakika boyunca pitbullun ağzında kalan kedi can verirken, saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 08.09.2022 - 14:08
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    Zeytinburnu’nda sahipli pitbull, uyuyan kediyi parçaladı

    İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi’nde, saat 23.00 sıralarında, ağızlık takılmadan gezdirilen pitbull cinsi bir köpek sahibinin elinden fırlayarak ağaç dibinde uyuyan kediye saldırdı.

    Pitbull kediyi ağzına alıp sallarken, çevredeki vatandaşlar engel olmaya çalıştı. 15 dakika boyunca pitbullun ağzında kalan, oracıkta can verdi.

    Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    İHA’nın haberine göre; kedinin tüm bakımını üstlenen cadde esnafı Saliha Biber, kedinin ölümünden dolayı büyük bir üzüntü yaşadı.

    Köpeğe ağızlık takmadan gezdiren kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

    “Bu insanların doğasında ne var?”

    Saliha Biber, olaya yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    "Cumartesi günü akşam ofisi kapatıyorum. 23.00 civarlarında bir beyefendi 1,5 metre uzunluğundaki tasması ile ağızlıksız gezdiriyor. Benim yıllarca baktığım sokak hayvanı kedimi öldürüyor. Bütün insanlar ve veterinerler benim kedim olduğunu bilir. Ağacın dibinde uyuyan kuyruğu kopuk kedimi ağzı ile parçalıyor. Köpeğin doğasında vardır saldırganlık ona bir şey diyemem. Peki, bu insanların doğasında ne var?

    Zeytinburnu’nda sahipli pitbull, uyuyan kediyi parçaladı VİDEO

    “Bakıyorsanız adam gibi bakın”

    Bu gibi hayvanlar parçalama özelliğine sahip. Orada yaşlı bir kadın olsa çocuk, olsa soruyorum onlara ne olacak? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bakıyorsanız adam gibi bakın. Benim köpeğe edecek sözüm yok. Benim tek tepkim insanlara.

    “Neden bunlar bu kadar geziyor?”

    Soruyorum bu devlete, millete? Neden bunlar bu kadar geziyor? Ben bunu emniyete şikayet ettim. Ne oldu? Çözüm nerede? Bu insan nerede? ‘Altı üstü bir kedi’ demiş. Canlar nerede? Soruyorum? Aynı anda kedi öldü. Tanıklar da var. Köpeğin ağzından 15 dakika alınmamış. Hiç vazgeçmeyeceğim. Ben ona 3 ay emek verdim. Kuyruğu koptuğu için iğnesini yaptırdım.”

    Zeytinburnu’nda sahipli pitbull, uyuyan kediyi parçaladı #1

    Zeytinburnu’nda sahipli pitbull, uyuyan kediyi parçaladı #2

    Zeytinburnu’nda sahipli pitbull, uyuyan kediyi parçaladı #3


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