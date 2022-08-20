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    Zeytinburnu'nda, sahte belgeler düzenleyen iş yerine operasyon

    Danışmanlık hizmeti adı altında sahte kimlik, pasaport, ikamet izin belgeleri düzenleyen iş yerine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
    • 20.08.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 13:58
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    Zeytinburnu'nda, sahte belgeler düzenleyen iş yerine operasyon

    İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde danışmanlık firması adı altında faaliyet gösteren işyerinde, garantili ikamet izni çıkartabileceklerine dair tanıtım çalışmaları yapıldığı, usulsüz şekilde deport kaldırma, sahte kimlik, pasaport üretimi ve ikamet izni gibi belgelerin düzenlendiği yönünde ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Söz konusu iş yerine, 18 Ağustos Perşembe günü saat 17.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

    DHA’nın haberine göre; operasyonda, iş yerinde bulunan yabancı uyruklu R.Q., M.B.E., ve S.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    Aramalarda 22 adet kimlik basım kartı, 1 adet kimlik basım cihazı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet Türk pasaportu, 1 adet Afganistan pasaportu, 3 adet ikamet izin kağıdı, hasta kabul belgesi, farklı kişilerin hesap dökümleri, tahsilat makbuzları, 2 adet cep telefonu, 100 adet ülkeye kaçak yollarla sokulduğu düşünülen değerli taş, 11 bin 440 euro para, sahte belge düzenlemeye yarayan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

    Zeytinburnu nda, sahte belgeler düzenleyen iş yerine operasyon #1

    İş yeri mühürlendi

    Danışmanlık faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen iş yerine, Vergi Dairesi görevlileri tarafından 135 bin 785 lira para cezası uygulanırken, zabıta görevlileri tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle iş yeri mühürlendi.

    Haklarında 'Resmî Belgede Sahtecilik' suçundan adli işlem başlatılan şüpheliler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

    Zeytinburnu'nda, sahte belgeler düzenleyen iş yerine operasyon VİDEO

    Zeytinburnu nda, sahte belgeler düzenleyen iş yerine operasyon #2


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