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- Zeytinburnu'nda Türk Bayrağı yakan şahıs, psikolojik sorunlu çıktı
Zeytinburnu'nda Türk Bayrağı yakan şahıs, psikolojik sorunlu çıktı
Türk Bayrağı yaktıktan sonra gözaltına alınan şahsın, uyuşturucu madde kullanmaktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
- DHA
- 05.12.2020 - 16:09
- Güncelleme : 05.12.2020 - 16:36
İstanbul Zeytinburnu'na bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bir marketin önünde asılı Türk Bayrağı çakmakla yakıldı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri bayrağı yakan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Mahsun D., olduğu belirlendi.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin terör kaydı olmadığı, çok sayıda uyuşturucu kullanmaktan suç kaydının bulunduğu, belirli bir ikametinin olmadığı ve psikolojik tedavi gördüğü kayıtlardan tespit edildi.
"GAFLETE DÜŞEREK OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM"
Şüpheli ifadesinde "kimsenin etkisi altında kalmadan bir anlık gaflete düşerek olayı gerçekleştirdiğini" söylediği öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.