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Zeytinburnu'nda Türk Bayrağı yakan şahıs, psikolojik sorunlu çıktı

Zeytinburnu'nda Türk Bayrağı yakan şahıs, psikolojik sorunlu çıktı

Türk Bayrağı yaktıktan sonra gözaltına alınan şahsın, uyuşturucu madde kullanmaktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.