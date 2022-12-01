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    Zeytinburnu'nda yol keserek vatandaşı dolandıran sahte polisler yakalandı

    Çalıntı plakalı lüks otomobilin içinden kendilerini polis olarak tanıtarak, vatandaşların paralarını çalan iki İranlı şüpheli yakalanırken araca el konuldu.
    • 01.12.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 11:24
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    Zeytinburnu'nda yol keserek vatandaşı dolandıran sahte polisler yakalandı

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, polis ekiplerine aynı bölgeden gelen dolancırıcı şikayetleri ekipleri harekete geçirdi.

    Tacikistan uyruklu Ü.K. polise başvurarak, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişinin, kendisini durdurduğunu, 3 bin 700 dolar parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

    Yenidoğan Mahallesi'nde ise polise başvuran Ukrayna uyruklu H.A. da aynı yöntemle 10 bin dolar parasının çalındığını söyledi.

    Ekipler çalışma başlattı

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada, her iki olayı da aynı şüphelilerin yaptığı belirlendi.

    Zeytinburnu nda yol keserek vatandaşı dolandıran sahte polisler yakalandı #1

    Kimlikleri tespit edildi

    Olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin önce kullandığı otomobilin plakası ardından kimlikleri tespit edildi.

    Şüpheliler gözaltına alındı

    Önceki gün yapılan operasyonda olayları gerçekleştiren İran uyruklu 43 yaşındaki Esmail B. ile 54 yaşındaki Kıyamars P.K. gözaltına alındı.

    Zeytinburnu nda yol keserek vatandaşı dolandıran sahte polisler yakalandı #2

    Lüks otomobile el konuldu

    Şüphelilerin kullandığı, üzerinde çalıntı plaka takılmış lüks otomobil de operasyonda ele geçirildi.

    Suç kayıtları tespit edildi

    DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Esmail B.'nin 4 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Zeytinburnu nda yol keserek vatandaşı dolandıran sahte polisler yakalandı #3

    Zeytinburnu nda yol keserek vatandaşı dolandıran sahte polisler yakalandı #4


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