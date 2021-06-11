Zeytinburnu'ndaki soğukkanlı hırsız, kameraya yansıdı

Bir dükkandan cep telefonuyla birlikte sigara paketi çalan soğukkanlı hırsız güvenlik kameralarına yansırken, Güven Timlerinin gerçekleştirdiği denetimlerle birlikte yakalandı.

8 Haziran günü İstanbul Zeytinburnu'ndaki Yeşiltepe Mahallesi’nde K.D. isimli kişi sokak üzerinde yürürken bir dükkanın boş olduğunu fark ederek içeri girdi.

Masanın üzerinde duran cep telefonu ve bir paket sigarayı alan şüphelinin soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

Emniyete yapılan ihbarın ardından polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

DURUMUNDAN ŞÜPHELENİLİP DURDURULDU

9 Haziran günü Yeşiltepe Mahallesi’nde denetim gerçekleştirilen Güven Timleri Şube Müdürlüğü Zeytinburnu Timleri K.D.’yi durumundan şüphelenerek durdurdu.

Yapılan araştırmada K.D.’nin hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. Öte yandan üst aramasında uyuşturucu maddeye rastlanan K.D., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.





HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli kişi dükkanın kapısından bakarak içeriyi gözetliyor. İçeride kimsenin olmadığını gören şüpheli, masanın üstündeki cep telefonunu ve sigara paketini alıyor. Sonrasında dükkandan çıkarak uzaklaşıyor.



