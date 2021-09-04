Zonguldak'ta 19 yaşındaki gencin katili teslim oldu

28 Ağustos günü ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen 19 yaşındaki genci silahla vurarak öldürdüğü belirlenen 19 yaşındaki yakın arkadaşı, avukatı aracılığıyla teslim oldu. Zanlının sorgusu sürüyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan 19 yaşındaki Enes Merdivan'ın ailesi, 28 Ağustos'ta jandarmaya giderek oğullarından 27 Ağustos gününden itibaren haber alamadıklarını bildirdi.

Kayıp gencin bulunması için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri çalışma başlattı.

ÖLDÜRDÜ, MOTOSİKLETİNİ DE ORMANA GİZLEDİ

Yapılan çalışmalarda Enes Merdivan'ın yakın arkadaşı olan İ.S.Ç. (19) tarafından aralarında kız meselesi olduğu değerlendirilen husumet nedeniyle silahla vurularak öldürüldüğü ve ormanlık alana bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

İddialara göre silahla Enes Merdivan'ı vurarak öldüren katil zanlısı, gencin motosikletini de ormanlık alanda çalılıkların arasına gizledi.

KIZ ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Zanlının daha sonra kız arkadaşı N.K. ile buluştuğu ve cinayeti kendisine anlattığı, ikilinin birlikte yeniden olay mahalline geldikleri ve cesedi gömme planından vazgeçip olay yerinden ayrıldıkları öne sürüldü.

Katil zanlısı genç her yerde aranırken, N.K. jandarmaya giderek yaşananları itiraf etti. Genç kız, cesedin yerini de ormanlık alanda jandarma ekiplerine gösterdi.

TESLİM OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili sürdürdüğü soruşturma kapsamında her yerde aranan İ.S.Ç., avukatı eşliğinde Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek teslim oldu.

Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.