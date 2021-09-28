Zonguldak’ta 4 çocuk babasından 3 gündür haber yok

Önceki gün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 33 yaşındaki baba için arama çalışması başlatıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Necati Selçuk Gün’den (33), önceki gün sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Gün’ün aracı, önceki gün Yaraşlı Yörük köyünde bulundu.

EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARANDI

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama yaptı.

Havanın kararmasıyla aramalar sona ererken, AFAD ve eğitimli köpeklerle tekrar arama yapıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ KALDI

Köylülerin de yardımıyla yapılan çalışmada, Gün'e ulaşılamadı.

Havanın kararmasıyla ara verilen aramalara bugün de devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜBİRLİK İNŞAAT İŞLERİNDE ÇALIŞIYORDU

Gebe köyü Muhtarı Adnan Alar, aramaların devam ettiğini belirterek, "Haber alınamayan Necati Selçuk Gün'ün aracının bulunduğu ancak içerisinde kendisinin olmadığını öğrendik. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı’na haber verdik. Arama çalışması başlatıldı. Şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Çalışmalar devam ediyor. Necati Selçuk Gün, günübirlik inşaat işlerinde çalışan arkadaşımız. İnşallah sağ salim bulunur diye temenni ediyorum." dedi.