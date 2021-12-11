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    Zonguldak’ta acil servisteki patlama anı

    Zonguldak’ta acil servisteki patlama anı

    Hastaya müdahale etmek için hazırlık yapan hemşire ve mesai arkadaşının yaşadığı o korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 10:14
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    Dün öğle saatlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde korku dolu anlar yaşandı.

    Pansuman hazırlığı yapan hemşire Gizem Elif Türk'ün yanında bulunan oksijen tüpü, şişeden alkol aktarımı yaptığı sırada bir anda patladı.

    2 KİŞİ ALEVLER İÇERİSİNDE KALDI

    Patlamayla hemşire ile yanında bulunan temizlik personeli Yılmaz Yapıcı'nın vücudunu alevler sardı.  Çığlık atarak yardım isteyen Türk ve Yapıcı'ya ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı.

    YOĞUN BAKIMA KALDIRILDILAR

    Yaralılar olay sonrası önce yoğun bakıma ardından da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine kaldırıldı. Hastane başhekimi Özcan Pişkin, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vererek,"Bir hemşire ve bir personel arkadaşımız yaralandı. İlk etapta ikisini de yoğun bakıma aldık. İkisinin de durumu stabil, hayati tehlikeleri bulunmuyor." dedi.

    Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı.

    Zonguldak’ta acil servisteki patlama anı #1

    PATLAMA ANI KAMERADA

    Soruşturma süreci devam ederken bugün ise o anların kamera görüntülerine ulaşıldı.

    Patlama sırasındaki panik ve korku kameralara saniye saniye yansıdı.

    'ŞAKALAŞMA' İDDİASI

    Öte yandan olayın hemşire Türk’ün mesai arkadaşı hemşire Ö.E. ile şakalaştığı sırada gerçekleştiği iddia edildi.

    Zonguldak’ta acil servisteki patlama anı

    Zonguldak’ta acil servisteki patlama anı #2

    Zonguldak’ta acil servisteki patlama anı #3

    Zonguldak’ta acil servisteki patlama anı #4

    Zonguldak’ta acil servisteki patlama anı #5

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