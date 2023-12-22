Zonguldak'ta arkadaşına tokat atan adama tüm kadınlardan özür dileme cezası Kadın ve erkek iki arkadaşın arasında çıkan tartışmada tansiyon yükselince taraflar birbirlerine tokat attı. Adam şikayetini geri çekerken, kadın ise tüm kadınlardan basın önünde özür dilemesini isteyince özür açıklaması geldi. Böylelikle uzlaşma sağlanmış oldu.

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DHA

Zonguldak'ta ilginç bir olay yaşandı.

Kadına şiddetin ardından yaşananlar sosyal medyada da gündem oldu.

Hüseyin Şaşmaz, S.K. isimli kadın arkadaşının dükkanına gitti. Burada sohbet ederlerken taraflar tartışmaya başladı.

Birbirlerine tokat attılar

Hakarete uğradığını öne süren S.K., Şaşmaz’a tokat attı. Bunun üzerine Şaşmaz da kadına tokat attı.

Arkadaşlar birbirinden şikayetçi olurken, dosya Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

"Tüm kadınlardan özür dile" talebi

Şaşmaz, şikayetini geri alırken S.K., Şaşmaz’ın ‘tüm kadınlardan basın önünde özür dilemesi’ şartıyla uzlaşacağını söyledi.

Yaşadıklarını ‘tatsızlık’ olarak nitelendiren ve özür mesajları attığını belirten Hüseyin Şaşmaz, “Önemli bir şey değildi aslında. Bir anda sinirlerin gerilmesiyle o bana tokat attı, ben ona tokat attım. Öyle bir kargaşa oldu. Yaklaşık 2 yıldır arkadaşız. Sevdiğim bir ablamdı ama işte olmuyor. Uzlaşmak iyi oldu. İş uzamadı. Gidip kendim de özür diledim zaten. Mesaj da atıp özür diledim ama dönmedi bana. Kendisinden yaptığım hareketten dolayı özür dilerim. Özür dilerim. Gider elini öperim, benden büyük ablam sonuçta. Kendisinden ve tüm kadınlardan özür dilerim, yaptığım davranışımdan dolayı.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)