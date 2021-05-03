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- Zonguldak'ta, baba ve oğlu 6 ay arayla koronavirüsten öldü
Zonguldak'ta, baba ve oğlu 6 ay arayla koronavirüsten öldü
Ereğli'de 6 ay önce babası Mehmet Salih Dal'ı koronavirüsten kaybeden Kürşat Dal, aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.
- DHA
- 03.05.2021 - 06:08
- Güncelleme : 03.05.2021 - 08:47
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Mehmet Salih Dal, 6 ay önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Şehir mezarlığında toprağa verilen Mehmet Salih Dal'ın oğlu Kürşat Dal da koronavirüse yakalandı.
BABASINDAN 6 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Kürşat Dal, 15 gün önce yatırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi.
Kürşat Dal'ın cenazesi, bugün gözyaşları arasında babasının yanında toprağa verildi