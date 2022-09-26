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    Zonguldak'ta çalışanlarının kavgasını ayıran patron hayatını kaybetti

    Çaycuma ilçesindeki iki kadın çalışanının kavgasını ayırmak için araya giren işletme sahibi, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan patron kurtarılamadı.
    • 26.09.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 16:28
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    Zonguldak'ta çalışanlarının kavgasını ayıran patron hayatını kaybetti

    Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

    İlçede bulunan bir işletmede çalışan iki kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Kavgaya dönüşen olayı, işletme sahibi Cafer Sesver ayırmak istedi.

    Harekete geçerek kadınları ayırmaya çalışan Sesver, aniden kalp krizi geçirdi.

    Patron kurtarılamadı

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sesver, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen işletme sahibi hayatını kaybetti.

    Zonguldak ta çalışanlarının kavgasını ayıran patron hayatını kaybetti #1


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