Zonguldak'ta cinayet kurbanı şahsın ailesine müebbet

Su kuyusunda cesedi bulunan Aydın Zengin'i öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan babası Sait Zengin, ağabeyi Aykut Zengin ve üvey annesi Ümmiye Zengin,ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldı.

Zonguldak'ın Karadere köyünde oturan Aydın Zengin, 20 Aralık 2020 tarihinde ortadan kayboldu.

Ailenin kayıp başvurusunda bulunmadığı belirlenince jandarma, şüphe üzerine çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan Sait Zengin, Aykut Zengin ile Ümmiye Zengin, 3 Nisan 2021'de jandarma tarafından gözaltına alındı.

GÖMDÜĞÜ CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Sait Zengin, oğlu Aydın Zengin'in cesedini ormanda gömdüğü yeri jandarmaya gösterdi. Yapılan kazıda, Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı.

TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Sait Zengin'in, açtıkları su kuyusunun içindeyken Aydın Zengin'i tüfekle vurarak öldürdüğü değerlendirdi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DAVA AÇILDI

Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasıyla Sait Zengin, Aykut Zengin ve Ümmiye Zengin hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'azmettirme' suçlarından dava açıldı.

CEZAEVİNDEN GÖRÜNTÜLÜ KATILDILAR

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Duruşmada ifade veren 3 sanık da suçlamaları kabul etmeyip Aydın Zengin'i kimin öldürdüğünü bilmediklerini söyledi.

"BİR BABA EVLADINI ÖLDÜREMEZ"

İfade verirken ağlayan ve oğlunu kendisinin öldürmediğini söyleyen Sait Zengin, "Bir baba oğlunu nasıl öldürür? O benim ilk oğlumdu. Bir baba evladını öldüremez. En sevdiğim oğlumdu. Ben bir şey yapmadım. Karıncayı dahi incitmedim bugüne kadar" dedi.

Aykut Zengin ise o dönem Manisa'nın Soma ilçesinde olduğunu iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.

Üvey anne Ümmiye Zengin'e de olayla ilgili bağlantısının olmadığını söyleyip beraatini istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Sanıklardan Sait Zengin ve oğlu Aykut Zengin'e, cinayeti tasarlayarak işledikleri kanaatiyle, diğer sanık Ümmiye Zengin'ede cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' veren mahkeme heyeti, cezada, samimi pişmanlık ile bir daha suç işlemeyeceklerine dair kesin ve inandırıcı kanaat oluşmadığı gerekçesiyle indirim de uygulamadı.





















