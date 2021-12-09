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    Zonguldak'ta cinayet kurbanı şahsın ailesine müebbet

    Su kuyusunda cesedi bulunan Aydın Zengin'i öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan babası Sait Zengin, ağabeyi Aykut Zengin ve üvey annesi Ümmiye Zengin,ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırıldı.
    • DHA
    • 09.12.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 13:53
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    Zonguldak'ta cinayet kurbanı şahsın ailesine müebbet

    Zonguldak'ın Karadere köyünde oturan Aydın Zengin, 20 Aralık 2020 tarihinde ortadan kayboldu.

    Ailenin kayıp başvurusunda bulunmadığı belirlenince jandarma, şüphe üzerine çalışma başlattı.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan Sait Zengin, Aykut Zengin ile Ümmiye Zengin, 3 Nisan 2021'de jandarma tarafından gözaltına alındı.

    GÖMDÜĞÜ CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

    Sait Zengin, oğlu Aydın Zengin'in cesedini ormanda gömdüğü yeri jandarmaya gösterdi. Yapılan kazıda, Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı.

    TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

    Sait Zengin'in, açtıkları su kuyusunun içindeyken Aydın Zengin'i tüfekle vurarak öldürdüğü değerlendirdi.

    Zonguldak ta cinayet kurbanı şahsın ailesine müebbet #1

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    DAVA AÇILDI

    Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasıyla Sait Zengin, Aykut Zengin ve Ümmiye Zengin hakkında 'yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'azmettirme' suçlarından dava açıldı.

    CEZAEVİNDEN GÖRÜNTÜLÜ KATILDILAR

    Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

    SUÇU KABUL ETMEDİ

    Duruşmada ifade veren 3 sanık da suçlamaları kabul etmeyip Aydın Zengin'i kimin öldürdüğünü bilmediklerini söyledi.

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    "BİR BABA EVLADINI ÖLDÜREMEZ"

    İfade verirken ağlayan ve oğlunu kendisinin öldürmediğini söyleyen Sait Zengin, "Bir baba oğlunu nasıl öldürür? O benim ilk oğlumdu. Bir baba evladını öldüremez. En sevdiğim oğlumdu. Ben bir şey yapmadım. Karıncayı dahi incitmedim bugüne kadar" dedi.

    Aykut Zengin ise o dönem Manisa'nın Soma ilçesinde olduğunu iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.

    Üvey anne Ümmiye Zengin'e de olayla ilgili bağlantısının olmadığını söyleyip beraatini istedi.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

    Sanıklardan Sait Zengin ve oğlu Aykut Zengin'e, cinayeti tasarlayarak işledikleri kanaatiyle, diğer sanık Ümmiye Zengin'ede cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' veren mahkeme heyeti, cezada, samimi pişmanlık ile bir daha suç işlemeyeceklerine dair kesin ve inandırıcı kanaat oluşmadığı gerekçesiyle indirim de uygulamadı.

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