Zonguldak'ta cinsel istismarda ölen bebeğin mezarı yaptırıldı Annesinin sevgilisi Furkan Sevinç tarafından uğradığı cinsel istismar sonucu ölen Nisanur Ö.’nün Şehir Mezarlığı’ndaki ‘Kimsesizler Mezarlığı’ kısmındaki mezarını İbrahim Yıldız’ın yaptırdığı ortaya çıktı.

DHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde, korkunç bir olay meydana geldi.

Furkan Sevinç, geceyi Meryem Ö.'ye ait evde geçirdi.

Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete giderken Sevinç, evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismarda bulundu.

Sevinç, akabinde bayılan bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı ve kafasını duvara vurdu.

Muayenede ortaya çıktı

Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç, yakalandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, 21 Mayıs 2023’te hayatını kaybetti.

Kimsesizler mezarlığına defnedildi

Çaycuma Şehir Mezarlığı’nda ‘Kimsesizler Mezarlığı’ kısmına defnedilen bebeğin cenazesine; Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, savcılar, hakimler, adliye personeli ve polisler katıldı.

Nisanur'un mezar taşını komiser yaptırdı

Çaycuma Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Nisanur bebeğe ailesinden kimse sahip çıkmayınca, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde soruşturmayı yürüten komiser İbrahim Yıldız’ın cenazeyi morgdan alıp, mezar yeri ayarladığı ve defnettirdiği öğrenildi. 2 kız çocuğu babası komiser Yıldız, daha sonra bebek için mezar taşı yaptırdı.

Mezar taşına Kur'an'daki Zariyat Suresi'nden esinlenilerek ‘Herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir’ ve ‘Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum’ ifadeleri yazıldı. Soruşturma tamamlanıp suçlular yargı önüne çıkarıldıktan sonra da komiser Yıldız’ın, Nisanur bebeğin mezarını sık sık ziyaret ettiği öğrenildi.

Yıldız, geçen aylarda Nisanur bebeğin mezarının yanına servi ağacı fidanları dikti. Yıldız’ın, Nisanur bebeğin devlet korumasındaki ablası R.Ö.’nün de eğitim masraflarına destek olduğu belirtildi. Nisanur bebeğin mezar taşında, soyadının yazılmadığı görüldü.

Ağırlaştırılmış müebbet

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 Aralık 2023’te yargılanan Furkan Sevinç, 'Bebeğe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra Sevinç'e, 'Nitelikli cinsel istismar' suçunun üst sınırından 30 yıl hapis cezası verildi. Anne Meryem Ö.’nün de tutuklu yargılandığı ve dosyada gizlilik kararı olduğu öğrenildi.

Ablası fuhşa zorlandı

Nisanur bebeğin ölümü ile ablası R.Ö.'nün de fuhşa zorlandığı ve cinsel istismara uğradığı da ortaya çıktı. R.Ö.’ye yönelik cinsel istismar soruşturması ayrı yürütüldü. Cinsel istismar şüphelileri Metin Sucu ve A.G. 22 Mayıs 2023’te İstanbul’da yakalanıp, Zonguldak’a getirilirken Kocaeli’de ekip otosundan inip kaçmaya çalıştı. Polislerin müdahale ettiği şüphelilerden Metin Sucu hayatını kaybetti, A.G. ise yaralandı.

Olayla ilgili, şüphelileri darbettiği iddia edilen polis memurları Mehmet Yılmaz (41) ve Muhammet Emin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen 22 Mayıs’ta görülen mahkemede, 21'er yıl hapisle cezalandırıldı. A.G. ile ilgili 'Çocuğun cinsel istismarı' soruşturması, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)