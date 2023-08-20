Zonguldak'ta dondurma almaya çıkan kız geri gelmedi

DHA

Zonguldak'ta ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Gizemnur Aygün, 18 Ağustos'ta akşam saatlerinde annesi Selma Aygün’e, ‘Dondurma alacağım’ diyerek evden ayrıldı.

Gizemnur Aygün eve dönmeyince annesi ve babası Erdal Aygün kızlarını aramaya başladı.

Komşular, genç kızın koşarak gittiğini gördüklerini söyledi.

Aile, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım isterken ekipler, Gizemnur Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı.

"Kızım herkese inanıp güvenir"

Kızının dönmesini isteyen Selma Aygün, şu ifadeleri kullandı:

Gizemnur 19.00 gibi ‘bakkala, dondurma almaya çıkıyorum’ diyerek gitti ama bir daha geri dönmedi. Daha önce de Bartın’da yaşarken kaçmıştı bir defa. 40 gün sosyal hizmetlerde kalmıştı.



Üzgünüm, bulunmasını istiyorum. Nerede olabileceği hakkında hiçbir bilgim yok. Başına kötü bir iş gelmesinden korkuyorum.



Benim kızım herkese inanıp güvenir. Kimse hakkında kötü düşünmez. Psikolojik tedavi görüyor, ilaç kullanıyor. Bir şey dediğim zaman intihar edeceğini söylüyordu.