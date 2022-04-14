- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Zonguldak'ta ehliyetsiz sürücü kiraladığı araçla yakalandı
Zonguldak'ta ehliyetsiz sürücü kiraladığı araçla yakalandı
- 14.04.2022 - 09:43
- Güncelleme : 14.04.2022 - 10:15
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde sürekli şerit değiştiren 67 AAF 823 plakalı otomobilin sürücüsü Semih Yazıcı, devriye görevindeki polisin 'dur' ikazını dinlemeyerek kaçmaya başladı.
10 kilometre sonra yakalandı, ehliyetsiz çıktı
Otomobil yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından durdurulurken, sürücü Yazıcı'nın ehliyeti olmadığı belirlendi.
Annesi polislere dakikalarca dil döktü
Yazıcı'nın yanındaki annesi, polislerden oğlunu affetmelerini istedi ancak tüm çabaları yetersiz kaldı. Olumlu cevap alamayan anne daha sonra oğluna kızarak eşini aradı. Eşi ile görüşen kadın, oğluna defalarca 'dur' dediğini ancak durmadığını söyledi.
Zonguldak'ta ehliyetsiz sürücü kiraladığı araçla yakalandı ViDEO
11 bin lira ceza kesildi
DHA'nın haberine göre; kadının uğraşlarına rağmen Semih Yazıcı'ya 11 bin lira ceza kesildi ardından da ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Araç da kiralık çıktı
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kiralık olduğu öğrenilen otomoil yediemin otoparkına çekildi.