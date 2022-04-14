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    Zonguldak'ta ehliyetsiz sürücü kiraladığı araçla yakalandı

    Polisin dur ihtarı üzerine kaçan ve kısa sürede yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilince, yanındaki annesi ceza kesilmemesi için uzun süre uğraştı. Şahsa 11 bin TL ceza uygulandı.
    • 14.04.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 10:15
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    Zonguldak'ta ehliyetsiz sürücü kiraladığı araçla yakalandı

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde sürekli şerit değiştiren 67 AAF 823 plakalı otomobilin sürücüsü Semih Yazıcı, devriye görevindeki polisin 'dur' ikazını dinlemeyerek kaçmaya başladı.

    10 kilometre sonra yakalandı, ehliyetsiz çıktı

    Otomobil yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından durdurulurken, sürücü Yazıcı'nın ehliyeti olmadığı belirlendi.

    Annesi polislere dakikalarca dil döktü

    Yazıcı'nın yanındaki annesi, polislerden oğlunu affetmelerini istedi ancak tüm çabaları yetersiz kaldı. Olumlu cevap alamayan anne daha sonra oğluna kızarak eşini aradı. Eşi ile görüşen kadın, oğluna defalarca 'dur' dediğini ancak durmadığını söyledi.

    Zonguldak'ta ehliyetsiz sürücü kiraladığı araçla yakalandı ViDEO

    Zonguldak ta ehliyetsiz sürücü kiraladığı araçla yakalandı #1

    11 bin lira ceza kesildi

    DHA'nın haberine göre; kadının uğraşlarına rağmen Semih Yazıcı'ya 11 bin lira ceza kesildi ardından da ifadesi için polis merkezine götürüldü.

    Araç da kiralık çıktı

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kiralık olduğu öğrenilen otomoil yediemin otoparkına çekildi.

    Zonguldak ta ehliyetsiz sürücü kiraladığı araçla yakalandı #2

    Zonguldak ta ehliyetsiz sürücü kiraladığı araçla yakalandı #3

    Zonguldak ta ehliyetsiz sürücü kiraladığı araçla yakalandı #4


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