Zonguldak'ta eşini göğsünden vuran saldırgan aranıyor

İHA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dehşet anları yaşandı.
İddialara göre Düzce’den Kdz. Ereğli ilçesine gelen T.K., boşanma aşamasındaki eşi Bahar K. (22) ile ara sokakta tartışmaya başladı.
Eşini göğsünden vurdu
Tartışmanın büyümesi üzerine T.K. belinden çıkarttığı silahla eşini göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kurşunla yaraladı.
Bahar K., kanlar içinde kalırken T.K. olay yerinden kaçtı. Olayda park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.
Ekipler saldırganın peşinde
Yoğun bakıma alınan Bahar K.’nın özel bir hastanedeki tedavisi sürüyor. Ekipler kaçan T.K.’yı yakalama çalışması başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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