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Zonguldak'ta eşini göğsünden vuran saldırgan aranıyor

Zonguldak'ta eşini göğsünden vuran saldırgan aranıyor Ereğli ilçesindeki bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi Bahar K.’yi silahla yaralayıp firar etti. Genç kadın yoğun bakıma alınırken polisler firar eden T.K.'nın peşinde.