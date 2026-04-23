Mustafa Çiftçi açıkladı: Okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artıyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da medya temsilcileriyle buluştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çiftçi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına da değindi.

Yaşanan acı olayların tekrarlanmaması adına yeni güvenlik tedbirleri uygulanacağını söyleyen Bakan Çiftçi, alınacak olan tedbirleri de madde madde sıraladı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki menfur saldırıların ardından okul güvenliğini bütün boyutlarıyla ele aldıklarını ifade eden Çiftçi, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’in katılımıyla valilerimiz, il emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız ve il millî eğitim müdürlerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptık. Ardından 81 il valiliğimize uygulanacak tedbirleri içeren bir genelge göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK

Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bütün okulların çevresi yeniden risk esaslı değerlendirilecek; giriş-çıkış yoğunluğu, öğrenci hareketliliği, servis güzergâhları, kör noktalar ve çevresel risk alanları tek tek gözden geçirilecek.

OKUL GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİNDE KOLLUK GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIRILACAK

Okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğü artırılacak. Metruk yapılar, parklar, internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu güzergâhlarda devriye ve denetimler sıklaştırılacak.

"ZİYARETÇİ USULLERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK"

Kamera sistemleri, giriş-çıkış kontrolü, ziyaretçi usulleri ve güvenli toplanma alanları yeniden değerlendirilecek; eksikler süratle giderilecek. Daha önce yılda iki kez yapılan “Okul Güvenliği” toplantıları artık her ayın ilk haftasında düzenli yapılacak.

HER OKULDA GÜVENLİK KURULU OLUŞTURULACAK

Her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanının yer alacağı bir “güvenlik kurulu” oluşturulacak.

YEDİ BASAMAKLI BİR ÇERÇEVE

Biz burada yedi basamaklı bir çerçeve üzerinde çalışıyoruz: risk ve tehdit analizlerinin yenilenmesi, fiziki güvenlik önlemlerinin artırılması, erken uyarı sistemi, takip görevi, rehberlik-güvenlik koordinasyonu, bakanlıklar arası eşgüdüm ve acil durum farkındalık eğitimi.

TEHDİT DİLİ, DIŞLANMA, ÖFKE

Meseleyi sadece bina güvenliği olarak görmüyoruz; akran zorbalığı, tehdit dili, dışlanma, öfke kontrolü, içine kapanma ve dijital risk işaretleri de yakından izlenecek.

DEVAMSIZLIK YAPAN ÖĞRENCİLER YAKINDAN İZLENECEK

Devamsızlık yapan, okul ile bağı zayıflayan ve risk altında olduğu değerlendirilen çocuklar için okul-aile-rehberlik-kamu kurumları arasında daha yakın izleme ve destek süreci kurulacak.

REHBERLİK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

Rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri güçlendirilecek. Sosyal medya, dijital mecralar, şiddeti özendiren içerikler ve olumsuz rol modeller konusunda da önleyici bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacak.

SİLAHI OLAN EBEVEYNLER

Ruhsatlı silah sahibi ebeveynlere yönelik bilinçlendirme yapılacak, ruhsatsız silahla mücadele de tavizsiz sürecek. Olası olaylarda müdahale sırası, kurumlar arası koordinasyon ve ilk müdahale kapasitesi yeniden gözden geçirilecek.

Her il kısa, orta ve uzun vadeli uygulama planı hazırlayacak ve tedbirleri düzenli olarak Bakanlığımıza raporlayacak.

OKUL SALDIRILARINDAN SONRA SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Okul saldırılarından sonra yalnızca olay yerindeki fiziki güvenlik boyutuna odaklanmadık; dijital mecraları da aynı ciddiyetle takip ettik. Çünkü gördük ki bazı hesaplar suçu övüyor, saldırganlığı özendiriyor, korku yayıyor ve toplumu provoke etmeye çalışıyor.

Kolluk kuvvetlerimizin sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2025 yılında 210 bin 234, 2026 yılı 16 Nisan itibarıyla da 86 bin 937 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi. Sadece bu iki okul saldırısı sonrasında saldırgan içerikli 539, provokatif içerikli 379 hesap yöneticisi veya kullanıcısı hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Olaylarla bağlantılı 8 bin 11 URL için içerik çıkarılması ve erişim engellenmesi süreci işletildi; toplamda 8 bin 270 URL hakkında karar uygulandı. “C31K” isimli oluşuma ait Telegram üzerinde faaliyet gösteren 259 kanal kapatıldı.

Provokatif paylaşım yapan çok sayıda sosyal medya hesabı tek tek incelendi; bunlarla ilgili adli süreçler devreye alındı. Tutuklama, adli kontrol, erişim engeli ve yakalama süreçleri de eş zamanlı yürütüldü.

"DİJİTAL ALAN, HUKUKUN DIŞINDA KALAN BİR ALAN DEĞİLDİR"

Ayrıca kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, olayları manipüle eden çok sayıda hesap ve şahıs hakkında erişim engeli talebinde bulunuldu.

Muhterem Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda sanal devriye kapasitemizi artırdık.

Bizim için dijital alan, hukukun dışında kalan bir alan değildir. Sokakta suça nasıl geçit vermiyorsak, sosyal medya ve dijital mecralarda suçu öven yapılara da aynı kararlılıkla müdahale ediyoruz.

Sanal dünya da hukuk dışı bir alan değildir; suçu övene de toplumu provoke edene de dijital mecralarda alan bırakmayacağız."