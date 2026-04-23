Dursun Özbek: TFF, bugün itibarıyla askıya alınmıştır

Süper Lig’in 31’inci haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

26 Nisan Pazar günü Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi maçta, Yasin Kol düdük çalacak.

Kol’un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

DURSUN ÖZBEK'TEN TEPKİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gerçekleştirdiği bu atamanın ardından Galatasaray Kulübü'nden bir tepki geldi.

Sarı-kırmızılıların resmi hesabından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin askıya alındığını ifade etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır." açıklamasını yaptı.

BU SEZONKİ 4. DERBİSİ

Yasin Kol, 2025-2026 sezonunda ligdeki 4. derbisine çıkacak.

38 yaşındaki hakem, 8. haftadaki Galatasaray - Beşiktaş (1-1), 14. haftada oynanan Fenerbahçe - Galatasaray (1-1) ve 28. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) karşılaşmalarında da görev almıştı.

Kol, son 2 sezonda ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki maçlara 6. kez atandı.

Üst Klasman Hakemi, bu sezon yönettiği 3 derbi hariç geçtiğimiz sezon Beşiktaş - Galatasaray (2-1) ve Fenerbahçe - Beşiktaş (1-0) mücadelelerinde de sahadaydı.

FENERBAHÇE CEVAP VERDİ: SAKIN HA!

Öte yandan Galatasaray'ın hakem ataması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerini askıya aldığını duyurmasının ardından sarı-lacivertliler, sosyal medya üzerinden sert bir mesaj paylaştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "TFF ile tüm ilişkiler askıya alınmıştır" açıklaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe bu çıkışa imalı ifadelerle yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında şu sözler yer aldı:

"Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR'a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma 'Sakın ha…' Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi 'ilişkiler askıya'… Sıra bu maçta mı?"

BİR CEVAP DA GALATASARAY'DAN

Son olarak ise bir cevap da Galatasaray'dan geldi.

Sarı-kırmızılılar sosyal medya üzerinden Fenerbahçe'ye cevap vererek, "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi…" dedi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı...

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"

Sarı-Kırmızılılar'ın paylaşımına Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi ve Sarı-Lacivertliler de Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayarak "Kişi kendinden bilir işi" yazdı.