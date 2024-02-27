Zonguldak'ta otomobillere çarpan 17 yaşındaki motosikletli can verdi Zonguldak'ta 3 otomobile çarpan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi sahil yolu üzerinde 17 yaşındaki Talha Çakır idaresindeki motosiklet kayarak önce park halindeki 2 araca, ardından da M.K.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanede can verdi

Talha Çakır yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)