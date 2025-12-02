Zonguldak’ta rampada geri kayan otomobil, park halindeki aracın üzerine düştü

- Zonguldak Alaplı'da bir otomobil rampada geri kayarak park halindeki aracın üzerine düştü.
- Sürücü, vatandaşların yardımıyla güçlükle çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Karaağaç Mahallesi bayır mevkiinde, A.A.’nın kullandığı 67 DZ 751 plakalı otomobil, rampayı çıkmaya çalışırken bir anda geriye kaydı.
Araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten istinat duvarını aşarak alt bölümde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
SÜRÜCÜ GÜÇLÜKLE KURTARILDI
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken araç içinde sıkışan sürücü A.A., vatandaşların da desteğiyle güçlükle çıkarıldı.
İKİ OTOMOBİL DE HURDAYA DÖNDÜ
Kazada iki otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralı kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.