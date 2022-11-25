Zonguldak'ta taksi durağında dehşet saçan saldırgan tutuklandı

Taksi şoförünün para üstünü eksik verdiğini iddia eden şahıs, yolculuğun ardından durağa gelerek tartışma çıkarttı. Saldırgan, olaya müdahale eden bir başka şoförü bıçakladı. Sürücüyü ise darbetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde taksi şoförü adeta dehşeti yaşadı.

Sabah saatlerinde taksi durağında bekleyen sürücü Rasim Çömeten, Serkan E. ve arkadaşlarının talebi üzerine yola çıktı.

Çömeten yolcuları istedikleri yerde indirmesinin ardından durağa döndü.

Para üstü tartışması büyüdü

Yarım saat sonra durağa gelen Serkan E., taksi şoförüne 200 TL verdiğini ancak kendisine 100 TL üzerinden para üstü ödendiğini iddia etti.

İkili arasında tartışma yaşanırken durakta bulunan bir başka taksi şoförü Semih Ünal, olaya müdahale ederek şahsı dışarı çıkardı.

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Önce bıçakladı sonra darbetti

Ancak tartışma burada devam edince Serkan E., yanındaki bıçakla önce Ünal'ı yaraladı, ardından Çömeten'i i de darbettikten sonra kaçtı.

O anlar ise taksi durağındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Semih Ünal, ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

DHA'nın aktarımına göre; ekipler olaydan yaklaşık 2 saat sonra saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

"Şahsın kimliğini belirdik"

Taksi durağı başkanı Ergin Kuzu, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah 04.30 gibi şahıs 5 kişi ile beraber taksiye biniyor. Taksici, arkadaşı evine bırakıyor ve tekrar durağa dönüyor. 30-35 dakika sonra şahıs tek başına geri geliyor. Durakta iki nöbetçi arkadaşımızın yanına gelip ‘Ben 200 TL. verdim 100 TL. vermedim’ diye münakaşa başlıyor. Arkadaşımız ‘100 TL verdin, vatandaş ise 200 TL.' diyor. Kendi aralarında münakaşa olunca diğer taksici arkadaşımız Semih, dışarı çıkarıyor şahsı, uzaklaştırıyor. O arada dışarı çıkardığı zaman yanında getirdiği büyük bir bıçakla Semih arkadaşımızı yaralıyor diğer arkadaşımızı darbettikten sonra kaçıyor.

Bizde haberi aldıktan sonra hemen ambulansa haber verdik. Hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 4 saat ameliyat sürdü. Yani ciddi yaralanmış. Şu an sağlık durumu iyi. Semih kardeşimi hastaneye götürdükten sonra kamera kayıtlarından şahşın ekran görüntüsünü aldık. Kendi gruplarımızda paylaşarak şahsın kimliğini belirdik. Emniyet güçlerine bildirdik, yakalanmasına biz de yardımcı yardımcı olduk. Bu arada tüm emniyet güçlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Saldırgan tutuklandı

Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan saldırgan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.













