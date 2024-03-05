Zonguldak'ta tekstil atölyesinde yangın Devrek ilçesinde bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın, itfaiyenin çabalarıyla söndürüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Osmanbeyler köy yolu üzerinde bulunan tekstil atölyesinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yavru bir köpek yanmaktan kurtarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken, yavru bir köpek vatandaş tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)