İHA
Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni Osmanbeyler köy yolu üzerinde bulunan tekstil atölyesinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü
Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yavru bir köpek yanmaktan kurtarıldı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken, yavru bir köpek vatandaş tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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