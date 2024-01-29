Zonguldak'ta uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek can verdi

İHA
Zonguldak'ta Bartın kara yolunun 21. kilometresinde Muhammet C. (39) idaresindeki otomobil havanın yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı.
Şarampole yuvarlanan araç ters döndü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Araçta bulunan 1 yaşındaki Aslan Recep C., Gülsima C. (7), Aysima Nur C. (12) ile Aylin C. (34) yaralandı.
Hastanede can verdi
Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Aslan Recep C., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Aylin C.'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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