Zonguldak'ta uçuruma yuvarlanan araçtaki bebek can verdi Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

İHA

Zonguldak'ta Bartın kara yolunun 21. kilometresinde Muhammet C. (39) idaresindeki otomobil havanın yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı.

Şarampole yuvarlanan araç ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Araçta bulunan 1 yaşındaki Aslan Recep C., Gülsima C. (7), Aysima Nur C. (12) ile Aylin C. (34) yaralandı.

Hastanede can verdi

Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Aslan Recep C., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Aylin C.'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)