Zonguldak'ta uzaklaştırmaya rağmen eşini bıçaklayan kocaya hapis

Zonguldak'ta uzaklaştırmaya rağmen eşini bıçaklayan kocaya hapis

Uzaklaştırma kararı çıkarılmasına rağmen eve giderek eşini bıçaklayan şahsa, 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ocak 2017'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Elma Tepe Mahallesi'nde yaşayan N.B., şiddetli geçimsizlik ve şiddet gördüğü iddiasıyla karakola giderek eşinden şikayetçi oldu.

Uzaklaştırma cezası alan Birol B., eşinin yaşadığı eve gitti. Birol B., apartmanda çıkan tartışma sırasında N.B.'yi göğsünden bıçakladı.

KADIN TABURCU OLDU

N.B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan Birol B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir süre hastanede tedavi gören N.B., tedavisinin ardından taburcu oldu.

SERBEST BIRAKILDI

Birol B. hakkında, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Birol B., Aralık 2017'deki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HAPİS CEZASI ALDI

N.B.'nin raporu ve adres tespiti nedeniyle uzun süren davanın karar duruşmasına Birol B. ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, Birol B.'yi 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.