Zorunlu iniş yapan Hindistan uçağının yolcuları Erzurum'dan ayrıldı Bomba ihbarı asılsız çıkan Hindistan uçağındaki yolcular, yeni bir uçakla Frankfurt'a uçtu.

DHA

Hindistan'dan Almanya'ya seyahat eden Air Vistara Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. Dünden saat 16.30 itibarıyla havalimanında bekleyen 234 yolcu, Hindistan'dan gelen aynı havayoluna ait başka bir uçakla bölgeden ayrıldı.

AYRILIRKEN EL SALLADILAR

Yolcular, yeni uçağa binerken basın mensuplarına el salladı. Saat 17.30'da hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçak, Almanya'nın Frankfurt kentine doğru havalandı. Bomba ihbarı nedeniyle iniş yapan diğer uçağın ise ertesi sabah Erzurum'dan ayrılması planlanıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)