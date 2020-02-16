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30 bine yakın yapı kayıt belgesi iptal edildi

İmar Barışı uygulaması kapsamında, 81 ilde mevzuata aykırılığı tespit edilen 20 bin 158 kişi ile belge bedelinin tamamını verilen süre içerisinde yatırmayan 10 bin 300 kişinin belgeleri iptal oldu.

AA | 16.02.2020 - 13:30..
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30 bine yakın yapı kayıt belgesi iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı uygulamasında, başvurular 8 Haziran 2018'de başladı.

Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi.

24 MİLYAR 744 MİLYON BEDEL ÖDENDİ

Bu kapsamda, Ocak 2020 itibarıyla yapı kayıt belgesi bedeli ödenen bağımsız bölüm başvuru sayısı 7 milyon 393 bin 413 olurken, bu kapsamda ödenen toplam bedel ise 24 milyar 744 milyon 721 bin liraya ulaştı.

30 bine yakın yapı kayıt belgesi iptal edildi

İSTANBUL BAŞI ÇEKİYOR

İmar Barışı'na başvuran illerin başında İstanbul gelirken, bu kenti İzmir ve Ankara takip etti. Başvuruların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 81 ilde bulunan Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri harekete geçirilerek, yapılan başvurular incelemeye alındı.

20 BİN 158 KİŞİNİN BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Bugüne kadar özellikle Karadeniz bölgesi ve Bodrum'da çok sayıda sahte belge ile kaçak yapılar dikildi. Bu yapıların hala yıkımı devam ederken, mevzuata aykırılığı tespit edilen 20 bin 158 kişinin belgesi de iptal edildi.

30 bine yakın yapı kayıt belgesi iptal edildi

YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL OLANLARIN SAYISI 10 BİN 300'Ü BULDU

Ayrıca belge bedelinin tamamını verilen süre içerisinde yatırmayan 10 bin 300 kişinin de yapı kayıt belgesi iptal oldu.

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