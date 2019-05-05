30 camide Ramazan'da enderun geleneği

Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu ramazan ayının kadim saray geleneği "enderun usulü teravih" programı, İstanbul'daki 30 camide uygulanacak.

Osmanlı sarayında alimlerin ve musikişinasların yetiştirildiği Enderun Mektebinde ortaya çıkan ve sonrasında birçok camiye yayılan enderun usulü teravih, 11 ayın sultanı ramazanın hoş ritüelleri arasında yer almaya devam ediyor.

İSTANBULLULAR TERCİH EDİYOR

Osmanlı iç teşkilatında, sarayda, Hırka-i Saadet'te, saray camileri ve mescitler ile selatin camileri başta olmak üzere büyük camilerde ve dergahlarda uygulanan ve Anadolu'ya yayılan dini bir gelenek olan enderun teravihe İstanbulluların ilgisi giderek artıyor.

Uzun teravih namazlarını ilahi, salavat ve tekbirlerle güzelleştiren, beş ayrı makam icra edilerek kılınan, 70-80 yıl öncesinin ramazanlarında İstanbul'un bütün camilerinde ve konaklarında uygulanan bir gelenek olan teravihin bu şekli, ramazana ayrı bir güzellik katıyor.

TÜRK MUSİKİSİNİN MAKAMLARI SESLENDİRİLECEK

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1831 yılının ramazan ayında, musikişinas padişahlardan Sultan II. Mahmud'un da bulunduğu, müezzinliğini Türk musikisinin dahi ismi Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin yaptığı, saray baş imamı Zeynel Abidin Efendi'nin kıldırdığı teravih, enderun usulünün ilk örneğiydi.

Kadim ramazan geleneği enderun usulü teravihin özelliği, namazın her dört rekatının, Türk musikisinin farklı makamlarında kılınması ve bu makamlardaki ilahilerle de süslenmesi.

İmamın takip edeceği makamlardan her dört rekatta bir ramazanın ruhuna uygun, namazın huşu ve coşkusunu artırmak için dinlenme anlamına gelen tervihalarda ise eğitimli ve güzel sesli müezzinler topluluğunca ilahilerin okunması adetine "Cumhur Müezzinliği" ismi veriliyor. Saray dışında en çok Eyüpsultan Camisinde kılınıyor olması sebebiyle de bestekarların "Eyyübi" lakabını taşıdığı belirtiliyor.