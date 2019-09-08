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30 milyon yıllık mağaradan ezan sesi yükseldi

Türkiye'nin en büyük girişine ve galerisine sahip 30 milyon yıllık Kocain Mağarası'ndaki akustiği öğrenmek isteyen Antalya Valisi, beraberinde getirdiği cami imamına ezan ve kaside okutturdu.

DHA | 08.09.2019 - 09:47..
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya- Burdur il sınırındaki Kocain Mağarası'na tanıtım gezisi düzenledi.

30 MİLYON YILLIK MAĞARA

Mağara girişinde Kocain'le ilgili bilgiler alan Vali Karaloğlu, Türkiye'nin en büyük girişine ve galerisine sahip yaklaşık 30 milyon yıllık mağarada rehberler eşliğinde yürüdü. Vali Karaloğlu ve beraberindeki protokol, mağaranın karanlık olması nedeniyle ışıklı kaskla gezdi.

30 milyon yıllık mağaradan ezan sesi yükseldi

MAĞARADA EZAN VE KASİDE OKUNDU

Mağaranın akustiğini görmek isteyen Vali Karaloğlu, ziyarette kendilerine eşlik eden Muratpaşa Cami İmamı Hatibi İrfan Keskin'den ezan ve kaside okumasını istedi. Hem ezan, hem de kaside okunan mağaranın akustiği kalabalık tarafından oldukça beğenildi.

30 milyon yıllık mağaradan ezan sesi yükseldi

30 milyon yıllık mağaradan ezan sesi yükseldi VİDEO

3 BİN 505 MAĞARANIN 735'İ ANTALYA'DA

Vali Münir Karaloğlu, Kocain Mağarası'nı gezdikten sonra ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de haritası çıkarılmış 3 bin 505 mağaradan 735'inin Antalya'da bulunduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, kentteki mağaraların turizme kazandırılması için çalışma yaptıklarını, 735 mağaranın yalnızca 8'ini turizme kazandırdıklarını ve ziyarete açtıklarını ifade etti. Münir Karaloğlu, şöyle konuştu:

30 milyon yıllık mağaradan ezan sesi yükseldi

HAZİNE VE DEFİNE VAR DİYE TALAN EDİYORLAR

"Antalya; Allah'ın birçok özellik verdiği bir şehir. Ancak içinde yaşayanlar olarak bizler kenti bilmiyoruz. Antalya'nın mağaralarından şelalelerine, endemik bitki türlerinden hayvan türlerine her şeyine tanıtıp, anlatmamız ve sahiplenmemiz lazım. Biz sadece ezberlediğimizi yapıyoruz. Deniz, kum, güneş üçlüsüne sıkışmışız. Yenilik peşinde koşan yok. Tabi ki deniz, kum, güneş olacak. Ancak şu mağarayı daha çok insana göstermemiz lazım. Mağaraları hazine var, define var diye talan ediyorlar. Buralarda öyle bir durum yok. Milyonlarca yılda oluşmuş sarkıt, dikit ve sütunlar var."

30 milyon yıllık mağaradan ezan sesi yükseldi

30 milyon yıllık mağaradan ezan sesi yükseldi

30 milyon yıllık mağaradan ezan sesi yükseldi

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