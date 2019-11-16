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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda toplamda 12 kilogram 260 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve 2 kilogram 730 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İHA | 16.11.2019 - 00:47..
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Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

14 KİLOGRAMDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.C. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 12 kilogram 260 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ve 2 kilogram 730 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili F.C. isimli şüpheli gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

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