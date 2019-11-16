Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

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Yaşlı kadın küle dönen evini böyle izledi

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Fenerbahçe Koçu Obradovic molada oyunculara hakaretler etti

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1 Kütahya'da kavgayı ayıran polislere ateş edildi Kütahya'da kavgayı ayırmaya giden polislere tabancayla ateş edilmesi olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

2 Almanya'dan PKK'ya katılanlarla ilgili bilgi paylaşıldı Almanya'dan 2013'ten bu yana PKK/YPG saflarına katılmak için en az 270 kişinin ayrıldığı açıklandı.

3 Esenyurt'ta iki kişi silahlı saldırıya uğradı İstanbul Esenyurt’ta cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

4 Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya mağlup oldu Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova'ya farkla mağlup olduğu maçta, Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic molada oyuncularına ağır sözler söyledi.

5 Volkswagen'den diğer ülkeleri üzecek yatırım açıklaması Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess,"Türkiye'de fabrika kurma kararı almazsak, araçları mevcut fabrikalarımızda üretiriz" dedi.

6 Antalya'da FETÖ kandırmasıyla dolandırıcılık Telefonda kendisini Cumhuriyet savcısı, emniyet müdürü ve komiser diye tanıtarak 3 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı.