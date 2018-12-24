Flamingolar İzmir'i mesken tuttu

İzmir'de, kış mevsiminde hava sıcaklığının iyice düşmesiyle konumu nedeniyle kuşların sığındığı liman olan İnciraltı sahili, flamingoların evi haline geldi.

SAYILARINDA ARTIŞ OLDU

Havanın soğumasıyla, Gediz Deltası'na göre daha az rüzgar alan ve daha güvenli bu bölgeye gelen flamingoların sayısı arttı.

GÜZEL GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLUYORLAR

Tüyleri beyaz ve pembe, kanat uçları siyah olan, 1- 2 metre uzunluğundaki flamingolar, yüzerken de gökyüzünde süzülürken de güzel görüntüler oluşturuyor.

DOĞASEVERLERİN GÖZDESİ OLDU

Pek çok su kuşundan farklı olarak tuzlu sularda yaşayan flamingoların, pembe zarafeti, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

Bölgeyi evleri olarak benimsediği sanılan flamingoları, yaşam alanlarında rahatsız etmeyen, İzmirliler de benimsedi.