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354 bin Suriyeli ülkesine döndü

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrası temizlenen bölgelere göç eden Suriyeli sayısı, 354 bin olarak açıklandı.

DHA | 19.09.2019 - 14:01..
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen yemekte, gazi ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

"İHANETİN YARASINI GÖRDÜ"

Yemekte konuşan Bakan Soylu, bu milletin, gaziliğin kıymetini bilen bir millet olduğunu belirterek, "Bu millet, her şeyden önce gazi bir millettir. Gazidir, çünkü zulmün yarasını görmüştür. Dünyanın bütün zalimlerinin toplanıp vatanına, bayrağına göz dikmesini görmüştür. Gazidir, çünkü bu millet ihanetin yarasını da görmüştür." dedi.

Bakan Soylu, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

354 bin Suriyeli ülkesine döndü

DÖNEN SURİYELİ SAYISI 354 BİN

Türkiye'nin 8 yıldır, Suriye ve Ortadoğu kaynaklı göçü yönettiğini belirten Bakan Soylu, "Güney sınırımızın altındaki hayatı, hem Suriyeliler için hem de kendi iç güvenliğimiz için güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Rakamlar her şeyi anlatıyor. O bölge normalleştiği oranda hem bizim ülkemizdeki terör faaliyetleri azalıyor hem de göç tersine dönmeye başlıyor. Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK'nın içerideki eleman sayısı 600'ün altına düşmüştür." dedi.

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