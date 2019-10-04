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Bursa'da orman yangını

Ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA | 04.10.2019 - 01:50..
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Akşam saatlerinde Bursa'nın Gürsu ilçesi Kazıklı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 4 tanker ve 40 kişilik ekip, yangına müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Etrafında kızılçam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede yerleşim alanı bulunmazken, ekiplerin soğutma çalışmalarının sabahın ilk ışıklarına kadar süreceği öğrenildi. 
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da orman yangını

Bursa'da orman yangını

Bursa'da orman yangını

Bursa'da orman yangını

Bursa'da orman yangını

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