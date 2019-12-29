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Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

Bolu’da yüksek kesimlerde etkili olan karla beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı’nda hoş manzaralar ortaya çıktı.

İHA | 29.12.2019 - 13:11..
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Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, yüksek kesimlerde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

TATİLCİLER FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Kar keyfini Gölcük’te yaşamak isteyen tatilciler ve fotoğraf tutkunları, tabiat parkına akın etti. Tatilciler, bir bölümü buz tutan göl çevresinde yürüyerek, bol bol fotoğraf çektirdiler.

Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan görüntüsü ise manzarayı gözler önüne serdi.

Hafta sonu tatili için Ankara’dan gelen Ayberk Hayri, “Burası çok güzel. Çok beğendik. Hafta sonu tatilini değerlendirmek istedik ve çok eğlendik. Bolu özellikle kış aylarına gezilecek bir yer.” dedi.

Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

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