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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenaze namazına katılarak, tabuta omuz verdi.

AA | 11.05.2019 - 14:36..
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İstanbul Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde Cengiz Topel Camisi'nde öğle namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından Fazlı Kılıç'ın annesi Yosma Kılıç'ın (87) cenaze namazına katıldı.

Fazlı Kılıç ve yakınları, camide taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı

Cenaze namazını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile vatandaşlar kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı

HASDAL MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yosma Kılıç'ın cenazesi, Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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